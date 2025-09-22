ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONSORCIO CAMINERO N°79 “LA RINCONADA”
Con el compromiso de seguir impulsando el desarrollo de nuestra localidad , se llevó adelante la Asamblea General Ordinaria Nº18 del Consorcio Caminero N°79 “La Rinconada” , en su sede sobre Ruta Nacional 95 km 1187.
La intendente Lic. Marcela Duarte junto a parte de su gabinete acompañó a vecinos , productores y autoridades , resaltando la importancia de fortalecer estas instituciones que sostienen el crecimiento de la producción rural como motor de desarrollo .
Les deseamos muchos éxitos a la Comisión Directiva encabezada por su Pte. Andrés Sveda en este nuevo mandato
El trabajo conjunto abre nuevos caminos y nos impulsa a seguir creciendo como departamento. Sigamos trabajando juntos por un Tres Isletas mejor