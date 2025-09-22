LOS 11 DE GUSTAVO COSTAS PARA LA «FINAL» CONTRA VÉLEZ POR LOS CUARTOS DE COPA LIBERTADORES
El entrenador tiene que definir el sistema que utilizará en el Cilindro de Avellaneda con la misión de seguir con vida en la competencia. Todos los detalles.
Racing se concentra en el Hilton de Pilar con dos regresos claves: Gabriel Arias y Nazareno Colombo, recuperados de cuadros febriles. Ambos estarán a disposición para la revancha ante Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Mientras tanto, Gustavo Costas ajusta esquema y ofensiva en busca de avanzar en el certamen.
El arquero y el defensor, que no habían podido entrenarse el sábado por faringitis y malestar, trabajaron con normalidad y se sumaron a la delegación que quedó concentrada este domingo en Pilar. Arias no fue citado ante Huracán y Colombo fue desafectado a último momento, pero ya están recuperados. El arquero irá al banco, ya que Facundo Cambeses se consolidó como titular en los últimos tres partidos. Colombo, en cambio, será parte del once inicial.
Costas preservó titulares y piensa el esquema
En la victoria 2-0 frente a Huracán, el técnico utilizó un equipo con mayoría de suplentes, guardando a sus piezas clave para el cruce copero. Solo Cambeses se mantuvo en cancha. De cara a la revancha, el DT planea mantener la línea de cuatro defensores, tres volantes y tres delanteros, aunque con variantes que le permitan armar un 4-1-4-1 en fase defensiva.
Además de Arias y Colombo, Racing recuperó a Santiago Solari, quien volvió a entrenarse con normalidad tras superar una molestia en el cuádriceps sufrida en la ida contra Vélez. Costas evaluará si lo incluye desde el inicio o lo lleva al banco.
En caso de que no juegue de arranque, el entrenador deberá definir quién acompañará en el ataque a Adrián «Maravilla» Martínez y Duván Vergara. Entre las opciones aparecen Matías Zaracho, Elías Torres, Tomás Conechny y Adrián Balboa.
El equipo académico afronta este partido decisivo tras tres victorias consecutivas, dos en el Torneo Clausura y una en la Copa Libertadores. Con el triunfo ante Huracán, salió del penúltimo puesto en la Zona A y quedó a solo dos puntos de los puestos de clasificación a los playoffs. “Veníamos mal en el torneo y lo mejor que nos pasó fue que nos tocaran partidos importantes que pudimos sacar adelante. Eso nos devolvió confianza”, afirmó Costas tras el último encuentro.
La probable alineación de Racing para la revancha con Vélez por los cuartos de Copa Libertadores
Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Solari o Zaracho, Maravilla Martínez y Duván Vergara o Zaracho.