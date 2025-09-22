LOS 11 DE GUSTAVO COSTAS PARA LA «FINAL» CONTRA VÉLEZ POR LOS CUARTOS DE COPA LIBERTADORES

En caso de que no juegue de arranque, el entrenador deberá definir quién acompañará en el ataque a Adrián «Maravilla» Martínez y Duván Vergara. Entre las opciones aparecen Matías Zaracho, Elías Torres, Tomás Conechny y Adrián Balboa.

El equipo académico afronta este partido decisivo tras tres victorias consecutivas, dos en el Torneo Clausura y una en la Copa Libertadores. Con el triunfo ante Huracán, salió del penúltimo puesto en la Zona A y quedó a solo dos puntos de los puestos de clasificación a los playoffs. “Veníamos mal en el torneo y lo mejor que nos pasó fue que nos tocaran partidos importantes que pudimos sacar adelante. Eso nos devolvió confianza”, afirmó Costas tras el último encuentro.

La probable alineación de Racing para la revancha con Vélez por los cuartos de Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Solari o Zaracho, Maravilla Martínez y Duván Vergara o Zaracho.