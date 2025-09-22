FIESTA DEL ESTUDIANTE 2025

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Organizada por la Municipalidad de Tres Isletas, este sábado se vivió una jornada increíble con la participación de alumnos de los últimos años de los colegios secundarios del Departamento Maipú

Compartimos con nuestros estudiantes una noche mágica , pensada especialmente para ellos. Además, realizamos la ENTREGA DE PREMIOS a los ganadores de las distintas competencias de la jornada

Los estudiantes disfrutaron de juegos , concursos , destrezas y música

Durante el evento fueron elegidos: Reina: Victoria Zorzon, de la UEGP Nº210 “Colegio Diocesano Jesús Misericordioso Rey: Lucas Suarez, de la EET N°20 “Nuestra Señora de Luján”

Felicitamos a todos los estudiantes por el disfrute y el excelente comportamiento en esta celebración.

Gracias a todos los que hicieron posible que esta jornada sea un verdadero éxito!

A todos Feliz Día!

