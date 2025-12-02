INTERIOR: SECUESTRAN UN AUTO VINCULADO A UNA ESTAFA Y DETIENEN A UN SUJETO EN GANCEDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un trabajo en conjunto entre el personal de la Comisaría Gancedo y las Divisiones Investigación de Charata y Villa Ángela permitió recuperar un automóvil y aprehender a un sujeto de 22 años por estafa.



Este lunes, el personal de la Comisaría Gancedo y de las Divisiones Investigación de Charata y Villa Ángela llevó a cabo dos procedimientos en el marco de una causa por Supuesta Estafa. En un primer operativo, realizado cerca de las 20 en un camino rural próximo al límite entre Chaco y Santiago del Estero, los agentes hallaron abandonado un Chevrolet Agile que tenía pedido de secuestro ordenado por la Fiscalía de Investigación Penal N.º 3.

El vehículo estaba vinculado a una denuncia presentada por un ciudadano de Villa Ángela. Horas después, el personal de la Comisaría Gancedo aprehendió a un sujeto de 20 años en el barrio 12 de Octubre, principal investigado como presunto autor de la estafa. El joven quedó a disposición de la Justicia.

