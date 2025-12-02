RESISTENCIA: RECUPERAN UNA MOTOCICLETA ROBADA Y ATRAPAN A UN HOMBRE BUSCADO POR LA JUSTICIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos del Centro Multiagencial de Emergencias 911 lograron recuperar una motocicleta denunciada como robada y, en otro procedimiento, detener a un hombre con pedido de captura vigente.



El primer caso comenzó el 30 de noviembre a las 3:15, cuando un joven de 21 años denunció el robo de su motocicleta Motomel B110. Tras la denuncia, el personal del Servicio Externo de la Division Patrulla Preventiva inició recorridas en el asentamiento Luchemos Juntos. Durante las averiguaciones, establecieron que un sujeto intentaba vender una moto con características similares a la sustraída.

Cerca de las 21:30 del lunes 1 de diciembre, los agentes detectaron a un hombre que circulaba en un rodado coincidente con la descripción. Se realizó un seguimiento controlado y, al llegar a un descampado, el conductor arrojó la motocicleta y escapó. Tras verificar el vehículo, confirmaron que poseía pedido de secuestro por una causa de robo a mano armada. La motocicleta fue incautada y trasladada a la comisaría jurisdiccional para los fines legales.

Más tarde, alrededor de las 22:30, realizaba controles preventivos en inmediaciones de French y Alice Lesaige, en jurisdicción de la Comisaría Octava. Allí demoraron a un hombre de 33 años que, al ser identificado en los sistemas SIGEBI y SIFCOP, registraba un pedido de captura activo desde 2020, además de dos comparendos pendientes y nueve medidas restrictivas.

El detenido fue trasladado a la comisaría correspondiente, previo paso por sanidad policial, quedando a disposición de la Justicia.

