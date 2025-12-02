SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Cuarta Metropolitana, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de OSVALDO RAMON GONZALEZ, de 56 años, de 1,78 metros de altura, de contextura física robusta, tez morocho, cabello lacio negro, ojos color ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: remera color roja, y un pantalón de futbol color azul oscuro, y ojotas color negro. Se le ha visto por última vez en Barrio Jesús María en fecha 01/12/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Cuarta Metropolitana al o al servicio de emergencias 911.-

Relacionado