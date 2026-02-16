INTERIOR PROVINCIAL – SÁENZ PEÑA UN JOVEN FALLECIÓ EN UN SINIESTRO VIAL SOBRE RUTA NACIONAL 16

Un siniestro vial fatal se registró durante esta madrugada. El joven tenia 24 años.

Alrededor de las 04:25, sobre Ruta Nacional N° 16 a la altura del kilómetro 187, en cercanías del casco urbano de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Los participantes serian una motocicleta Honda Twister 125 cilindradas y una camioneta Chevrolet S10 que circulaban en el mismo sentido de circulación. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, un joven de 24 años, falleció en el lugar.

La médica policial examinó el cuerpo, constatando politraumatismos y múltiples excoriaciones compatibles con un fuerte golpe contra superficie dura, sugiriendo la realización de necropsia para determinar fehacientemente la causa de muerte. El tiempo estimado del deceso era menor a seis horas al momento del examen.

En tanto, el conductor del vehículo de mayor porte, un hombre de 75 años, no presentaba lesiones ni signos de ingesta alcohólica. Personal de Tránsito Urbano y Patrulla Vial realizó test de alcoholemia arrojando resultado negativo (0,00 g/l).

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Sexta junto a División Criminalística y agentes viales, quienes regularizaron la circulación mientras se realizaban las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como “Supuesto accidente de tránsito fatal” y quedó a cargo de la fiscalía en turno.

Relacionado