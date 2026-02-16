ÁREA METROPOLITANA HOMBRE DETENIDO POR SUPUESTA TENTATIVA DE SUSTRACCIÓN DE UNA MENOR

Personal de la Comisaría Tercera Metropolitana intervino en un procedimiento por una presunta tentativa de sustracción de menor, ocurrido en inmediaciones de avenida Alvear y José María Paz, en la ciudad de Resistencia.

Ayer, lrededor de las 17:30, efectivos de la División Patrulla Preventiva procedieron a la conducción de un hombre de 42 años, domiciliado en Barranqueras, quien fue demorado tras ser observado en cercanías del domicilio de la menor damnificada, de 4 años de edad, intentando retirarse del lugar al advertir la presencia policial.

Posteriormente, la progenitora de la niña, una mujer mayor de edad, se presentó en la unidad policial y radicó la denuncia formal. Manifestó que mientras se encontraba en su vivienda, un masculino desconocido habría trepado la reja frontal e intentado tomar contacto físico con la menor, quien se hallaba en el interior. Según relató, la niña expresó que el sujeto le decía “vení, vení” mientras estiraba su brazo hacia ella.

Consultada la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del hombre de 42 años, por “Supuesta Sustracción de menor en grado de tentativa”, la recepción de declaración testimonial a dos testigos, el relevamiento de cámaras de seguridad por parte del personal de Cibercrimen, la correcta identificación del aprehendido y posterior consulta sobre su situación legal

