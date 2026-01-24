INTENTO DE FUGA EN LA COMISARÍA SÉPTIMA: DOS POLICÍAS HERIDOS TRAS UN VIOLENTO ATAQUE

Dos policías resultaron heridos durante un intento de fuga ocurrido en la madrugada de este sábado en la Comisaría Séptima. El episodio se desató poco después de las 5, cuando una pelea entre detenidos escaló y derivó en una maniobra para escapar del lugar.

Según la información confirmada desde la Policía del Chaco, varios internos lograron salir de sus celdas y llegar hasta el patio interno de la dependencia. Al intentar avanzar hacia el portón principal, fueron interceptados por dos efectivos que estaban de guardia, quienes lograron frenar la fuga.

Durante el forcejeo, los policías fueron atacados con golpes y agua caliente arrojada por los detenidos. Ambos sufrieron quemaduras en distintas partes del cuerpo y escoriaciones leves, por lo que debieron ser trasladados al Hospital Perrando para recibir atención médica.

Minutos después, arribaron refuerzos de distintas unidades policiales, junto con personal especializado y Bomberos, lo que permitió controlar la situación y restablecer el orden dentro de la comisaría.