FACTURAS APÓCRIFAS Y EMPRESAS BAJO LA LUPA: ARCA VUELVE A APUNTAR CONTRA LA AFA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, presentó ante la Justicia un nuevo escrito contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el que denuncia el presunto uso de facturas apócrifas por más de $376 millones y pone bajo la lupa a 15 empresas proveedoras. Se trata de la segunda ofensiva judicial en menos de 40 días contra la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia.

La presentación, de 58 páginas, fue entregada el jueves ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante y es el resultado de cruces sistémicos realizados por ARCA con bases de contribuyentes considerados no confiables, además de intercambios administrativos previos con la AFA. En ámbitos oficiales sostienen que el material reunido podría derivar en una de las denuncias más relevantes contra la conducción del fútbol argentino.

Según el escrito, el monto observado supera los $376 millones en concepto de Impuesto a las Ganancias vinculado a «salidas no documentadas», aunque se aclara que la cifra es preliminar y podría incrementarse una vez finalizado el procedimiento determinativo.

Dos grupos de empresas bajo análisis

La documentación presentada incluye 15 anexos, uno por cada proveedor, y divide a las sociedades investigadas en dos grandes grupos. El primero está conformado por siete firmas caracterizadas como de «ficción jurídica»; el segundo, por ocho empresas en las que se detectaron fuertes inconsistencias entre niveles de facturación, acreditaciones bancarias y estructura operativa real.

En el caso de las sociedades calificadas como de «ficción jurídica», ARCA sostiene que comparten accionistas y autoridades, pero carecen de sustancia económica, activos relevantes o actividad comprobable. Entre los indicios relevados figuran domicilios inexistentes, sedes utilizadas para alquileres temporarios y conceptos facturados que no guardan relación con las actividades declaradas.

Uno de los ejemplos citados es Maxstore SA, cuyo domicilio declarado no registraba actividad comercial al momento de la inspección. Según consta en el expediente, el encargado del edificio indicó que el departamento era utilizado para alquileres temporarios. Esta firma emitió comprobantes a la AFA por $23,5 millones entre enero de 2023 y febrero de 2024. La investigación también detectó vínculos societarios entre esta empresa y otras proveedoras observadas.

Otro caso es el de Central Hotel SRL, inscripta en rubros vinculados a hotelería y publicidad, pero que facturó a la AFA por «obras realizadas en el predio de Ezeiza», un concepto que, según el organismo, no resulta compatible con su objeto social. Esa empresa emitió comprobantes por $9,6 millones en dos fechas de noviembre y diciembre de 2023. ARCA también señaló cruces societarios entre sus integrantes y otras firmas bajo investigación.

Facturación millonaria sin respaldo bancario

El segundo grupo de empresas observadas presenta un patrón distinto pero igualmente significativo: volúmenes de facturación elevados que no se condicen con sus acreditaciones bancarias, cantidad de empleados declarados ni bienes registrables.

Entre los casos destacados figura ID Constructora SRL, que durante 2023 facturó $2.904 millones, mientras que sus acreditaciones bancarias apenas superaron los $419.000. En la misma línea aparece la firma Meroka, con una facturación superior a los $561 millones y movimientos bancarios por menos de $68 millones. También se menciona a Albamonte Construcciones SRL, señalada por un incremento «excepcional» de su facturación durante 2023 que, según ARCA, carece de respaldo económico verificable.

La nueva presentación se suma a la denuncia radicada el 12 de diciembre pasado por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, en la que se estimó un perjuicio superior a los $7.500 millones. En ese expediente, el juez Amarante aceptó recientemente a ARCA como parte querellante, habilitando al organismo a impulsar medidas de prueba dentro del proceso penal.

En el escrito más reciente, ARCA sostiene que la AFA figura como «usuaria de facturas apócrifas» y remarca que los períodos fiscales cuestionados coinciden con los ya denunciados anteriormente, abarcando ejercicios entre 2023 y 2025. Los anexos repiten una conclusión uniforme: existirían elementos suficientes para inferir la apocrificidad de las operaciones pagadas por la entidad futbolística.

Desde el plano administrativo, ARCA notificó a la AFA el pasado 20 de enero sobre las irregularidades detectadas y le otorgó un plazo de 15 días a contar desde el 2 de febrero para presentar pruebas que respalden su posición. El procedimiento apunta a que el contribuyente pueda «conmover la convicción administrativa» antes de que el caso avance en sede judicial.

La investigación interna que derivó en esta presentación se inició meses atrás, tras reiterados intercambios entre el organismo y la conducción de la AFA, en los que se cuestionaron movimientos de fondos sin documentación respaldatoria y liquidaciones impositivas observadas. En ese contexto, nuevos cruces de datos revelaron la existencia de facturas emitidas por proveedores distintos a los ya identificados, todos incluidos en la base de contribuyentes no confiables, lo que profundizó la situación fiscal de la entidad.