ESTE DOMINGO: SECHEEP REALIZARÁ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

Como consecuencia de estas tareas, necesarias para garantizar un mejor funcionamiento del sistema eléctrico, se registrarán afectaciones en el suministro en distintas localidades de la provincia.

Durante el desarrollo de los trabajos, se producirán:

-Cortes parciales del servicio en: Charata, Las Breñas, General Pinedo, Hermoso Campo, Pampa del Infierno y Río Muerto.

-Corte total del suministro en: Campo Largo y Corzuela.

Desde SECHEEP se solicita a la comunidad las disculpas del caso por las molestias ocasionadas y se recuerda que estas tareas de mantenimiento resultan indispensables para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la zona.