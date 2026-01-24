DESARROLLO HUMANO REFUERZA EL ABORDAJE INTEGRAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con equipos interdisciplinarios de acompañamiento, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo las políticas de contención integral para personas en situación de calle, brindando resguardo, capacitaciones en oficios y oportunidades concretas para la reinserción familiar y social.

A través de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores, se ofrece atención mediante equipos interdisciplinarios de abordaje psicosocial, articulando con las áreas pertinentes para garantizar el acceso a escolarización, tratamientos sanitarios y atención de consumos problemáticos, en los casos que así lo requieran.

Desde la cartera social se invita a quienes necesiten resguardo a acercarse para ser entrevistados a la sede del Ministerio, ubicada en calle Vedia 352, o al Parador Nocturno, sito en avenida San Martín 735, ambos en la ciudad de Resistencia, siempre respetando el protocolo de ingreso establecido.

Asimismo, se solicita a la ciudadanía comprometida que, ante la detección de personas en situación de calle, se comuniquen telefónicamente para activar la intervención de los equipos sociales. Las líneas habilitadas son 3624337439 y 3624336377.

Actualmente, el Ministerio de Desarrollo Humano cuenta con un Parador Nocturno y cuatro Centros de Inclusión Social para Personas en Situación de Calle, dispositivos orientados a fortalecer las políticas públicas de inclusión y contención social para sectores en situación de vulnerabilidad extrema. La permanencia en estos espacios es transitoria y depende de cada caso, de la adaptación a los protocolos de convivencia y de la evaluación y seguimiento permanente de los equipos interdisciplinarios, considerando antecedentes sanitarios, legales y sociales proporcionados por los organismos correspondientes.

CENSO EN EL GRAN RESISTENCIA: PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

En el marco de estas acciones, equipos sociales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores realizaron un relevamiento de personas en situación de calle en el Gran Resistencia. De este modo, el Chaco se posiciona entre las primeras provincias en aportar información a la base de datos nacional, lo que permitirá diseñar políticas públicas más eficientes y mejorar la calidad de vida de esta población.

El censo permitió relevar no solo la cantidad de personas en situación de calle, sino también sus condiciones de vida, rangos etarios, niveles educativos y las principales problemáticas que atraviesan.