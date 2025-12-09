INSEGURIDAD EN JUAN JOSÉ CASTELLI: EL INTENDENTE PÍO SANDER PIDIÓ SER ESCUCHADO POR EL MINISTRO MATKOVICH
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El Intendente Pio Sander , lamento los hechos de inseguridad Sufridos en Castelli, y explicó que desde
hace tiempo le viene pidiendo al Ministro de Seguridad del Chaco Hugo Matkovich realizar un
convenio para trabajar en forma conjunta en la prevención de hechos de inseguridad, pero aclaró que hasta el momento no hubo respuestas concretas. «Es urgente que encaremos un trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad: nosotros hemos instalado más de 30 cámaras de videovigilancia que aportan información las 24 horas y creo que el 911 tiene 18 cámaras más; lo que se podría realizar un gran trabajo mancomunados, expresó.
Sin embargo, aclaró que en varias oportunidades le planteó la propuesta al Ministro Matcovich pero
hasta el momento no hubo una respuesta concreta. No obstante sostuvo que el Centro de Monitoreo
pone a disposición de la policía local la información obtenida a través de las cámaras de seguridad
También recordó que en su momento le habían pedidos Provincia instalar el Centro de Monitoreo a través del servicio de Ecom, pero tampoco tuvieron respuestas, razón por la cual el municipio debió crear su propia red de fibra óptica para avanzar con el proyecto que finalmente fue inaugurado en Octubre de este año. «Estarnos muy preocupados por os reiterados hechos de inseguridad en lo personal me he solidarizado con Julio Mossman por lo que sufrió recientemente, expresó Sander.
Por otro lado, indicó que conjuntamente con la Cámara de Comercio se está organizando una reunión con vecinos y comerciantes para analizar la situación.