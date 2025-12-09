LA LIGA PROFESIONAL INFORMÓ CUÁNTO COSTARÁN LAS ENTRADAS PARA LA FINAL ENTRE RACING Y ESTUDIANTES
La Liga Profesional anunció que la venta de entradas para la gran final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes de La Plata estará disponible a partir del miércoles. Los socios de ambos clubes podrán adquirirlas a partir de las 18:00 y solo aquellos que sean clientes de Naranja X podrán acceder a la compra del ticket desde hoy.
Los valores de las entradas para el partido entre la Academia y el León van desde los 50 a los 150 mil pesos. La venta se llevará a cabo a través de deportick.com, la página habitual de la AFA para todos sus partidos.
La preventa exclusiva para clientes de Naranja X comenzará estar tarde a las 18:00. En tanto, mañana miércoles, también desde las 18:00, se pondrá en marcha la venta de entradas para socios de los clubes. En caso de existir remanente de entradas, se informará oportunamente la venta para no socios.
La Liga Profesional aclaró también que no habrá venta de tickets en el estadio. Para ingresar a la cancha, los espectadores deberán presentar exclusivamente el DNI físico (tarjeta) para su escaneo en los molinetes de ingreso. No serán válidos otros documentos o comprobantes de compra.
Valor de las entradas
- Racing
Popular Norte (socios): $50.000
Popular Norte (no socios): $90.000
Platea Este (socios): $80.000
Platea Este (no socios): $120.000
Platea Oeste Norte (socios): $100.000
Platea Oeste Norte (no socios): $150.000
- Estudiantes
Popular Sur (socios): $50.000
Popular Sur (no socios): $90.000
Platea Oeste Sur (socios): $80.000
Platea Oeste Sur (no socios): $120.000