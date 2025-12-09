CRONOGRAMA DE PAGOS DE PROGRAMAS PROVINCIALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales, que serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y podrán retirarse o consultarse a través de todos los canales digitales habilitados: home banking, banca celular, cajeros automáticos y la red de servicios NBCH24.

A continuación, el detalle de fechas y programas incluidos:

Martes 9 de diciembre

-Pueblos Originarios

-Expertos – Ministerio de Salud Pública.

Lunes 15 de diciembre

-Becas Más Salud – Ministerio de Salud

-Becas Más Gobierno – Ministerio de Gobierno

Martes 16 de diciembre

-Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión) – Ministerio de Desarrollo Humano

-Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva) – Ministerio de Desarrollo Humano

-Programa de Reconversión Laboral Canillitas – Ministerio de Desarrollo Humano

-Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos – Ministerio de Educación

Desde Hacienda y Finanzas destacaron que el cronograma busca ordenar los pagos y evitar concentraciones innecesarias, permitiendo que los beneficiarios dispongan de su acreditación de manera ágil y segura, utilizando cualquier canal electrónico del NBCH.