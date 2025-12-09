ESTE VIERNES 12 SE SORTEARÁ EL DEPORBINGO DE LOTERÍA CHAQUEÑA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Deporbingo es una herramienta que el Gobierno del Chaco y Lotería Chaqueña ponen a disposición de clubes y, desde el año pasado, también de todas las entidades de bien público, para que puedan recaudar fondos propios mediante la venta de los cartones, con una ganancia asegurada del 70%.

Lotería Chaqueña realizará este viernes 12 de diciembre el sorteo del Deporbingo 2025, una propuesta que nuevamente permitió acompañar y fortalecer a cientos de clubes y entidades de bien público en toda la provincia.

El sorteo se desarrollará a las 19 horas, en el anfiteatro de la Plaza 25 de Mayo (Juan B Justo y Alberdi, Resistencia), con transmisión en vivo por Somos Uno. El Deporbingo contará con cinco rondas de premios:

-1ª ronda: 5 millones de pesos.

-2ª ronda: 7 millones de pesos.

-3ª ronda: 10 millones de pesos.

-4ª ronda: 20 millones de pesos.

-5ª ronda: una camioneta pickup doble cabina.

Desde la Dirección de Juegos Especiales recordaron que quienes adquirieron su cartón pueden escanear el código QR impreso en el certificado para loguearse y participar por premios estímulo, entre ellos un monopatín eléctrico y cuatro TV LED de 43”.

El registro estará habilitado hasta el mismo viernes a las 12 del mediodía.

