INDEPENDIENTE, EN CRISIS: QUEDÓ A DOS PARTIDOS DE REPETIR LA RACHA NEGATIVA QUE LO LLEVÓ A LA B
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Tras la derrota por 1-0 ante San Martín de San Juan, por la fecha 13 del Torneo Clausura, Independiente llegó a una de las peores rachas sin triunfos de su historia y quedó cerca romper otro récord que ningún hincha quiere recordar.
Con 15 partidos consecutivos sin ganar, el equipo de Gustavo Quinteros está a apenas dos de igualar su marca más extensa, registrada en 2012, cuando encadenó 17 encuentros sin triunfos. Fue el inicio del descenso a la B Nacional.
Independiente suma otra mala racha: solo cuatro veces empezó un torneo sin triunfos
Solo cuatro veces en su historia Independiente comenzó un torneo sin triunfos en las primeras ocho o más fechas. Las anteriores fueron el Apertura 1990 (0-4-4), el Inicial 2012 (0-4-4) y el Apertura 1995 (0-7-1).
Ahora, el Clausura 2025 se suma a esa lista negra, confirmando que el presente deportivo del club es uno de los más difíciles de las últimas décadas.
Qué partidos le quedan a Independiente en el Torneo Clausura
Independiente vs. Platense: el viernes 24 de octubre
Independiente vs. Atlético Tucumán: el domingo 2 de noviembre
Deportivo Riestra vs. Independiente: el domingo 9 de noviembre
Independiente vs. Rosario Central: el domingo 16 de noviembre