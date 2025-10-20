¿Crisis en el Gabinete? Luis Majul anuncia la renuncia de un funcionario clave de Javier Milei tras elecciones

Parece que la reciente gira por Estados Unidos y el acuerdo por el millonario salvataje de la administración de Donald Trump no logró calmar la tensión en el Gabinete de Javier Milei, ya que según anunció este domingo el periodista Luis Majul, un funcionario clave dejará su puesto tras las elecciones del domingo próximo.

Se sabía que las declaraciones de Trump y su cuestionamiento a la ayuda según los resultados de las legislativas nacionales había generado un fuerte ruido interno, al punto tal que, en medio de diferentes relatos y reintepretaciones, los tuiteros libertarios más populares, como el caso de Gordo Dan, salieron al cruce de funcionarios.

El apuntado, en el caso de Daniel Parisini, fue el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Gerardo Werthein, quien de acuerdo con la información del periodista oficialista sería el que dé un paso al costado.

«El canciller Gerardo Werthein le comunicó al Presidente que va a renunciar a partir del lunes 27 de octubre», contó el periodista de LN+. Explicó que el funcionario dará un paso al costado porque «no desea compartir un Gabinete» con Santiago Caputo.