EL MENSAJE DE LIONEL SCALONI A LA SELECCIÓN SUB 20 TRAS LA DERROTA EN LA FINAL DEL MUNDIAL

El DT de la Albiceleste destacó el esfuerzo, la motivación y la conducta de los jugadores a lo largo del torneo disputado en Chile. (Foto: lioscaloni/Instagram)

Tras la derrota de la Selección argentina en el Mundial Sub 20 que se disputó en Chile, Lionel Scaloni utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al plantel dirigido por Diego Placente. El entrenador de la Albiceleste destacó el esfuerzo, la motivación y el comportamiento de los jugadores durante el torneo.

“Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha. Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. Vamos Argentina“, escribió el DT en su cuenta de Instagram.

El posteo del DT de la Selección para el plantel dirigido por Diego Placente. (Foto: Instagram)

El mensaje de Lionel Messi para la Selección argentina tras la derrota en la final del Mundial Sub 20

“Cabeza en alto, muchachos. Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió el rosarino en una historia que subió a su cuenta de Instagram.

Messi ya había demostrado su apoyo al equipo juvenil con mensajes luego de la victoria en cuartos de final ante México y la de semifinales ante Colombia. En ambos casos había puntualizado en Mateo Silvetti, su compañero en el Inter Miami.

La Selección argentina perdió 2-0 este domingo con Marruecos, que consiguió su primer título de la historia en Mundiales de fútbol. Yassir Zabiri, en dos ocasiones, marcó los goles de la final.