SANTA FE: ENCONTRARON SIN VIDA A UN ADOLESCENTE QUE ESTABA DESAPARECIDO TRAS CAER AL RÍO PARANÁ
Máximo Benjamín Cerda era intensamente buscado tras caer al agua mientras navegaba en una canoa junto a sus amigos.
Sin embargo, el viernes a última hora, debido a malas condiciones climáticas, los especialistas tuvieron que interrumpir las tareas, las cuales se reanudaron en las primeras horas del sábado.
Los amigos del joven declararon ante las autoridades y aseguraron que se encontraban en una canoa de pescadores e intentaban volver a la orilla cuando Máximo se paró, perdió el equilibrio y cayó al agua. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero la corriente lo arrastró rápidamente y luego lo perdieron de vista.
Sin embargo, otra hipótesis de la investigación es que el grupo de amigos estaba caminando por la orilla e intentó subirse sin permiso a la canoa de un pescador. Al advertir esta situación, el hombre empezó a gritarles. Máximo, que no sabía nadar, se habría tirado al agua en un intento de escapar.