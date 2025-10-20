Santa Fe: encontraron sin vida a un adolescente que estaba desaparecido tras caer al río Paraná

Un adolescente de 16 años que era intensamente buscado desde el jueves, cuando cayó a las aguas del Río Paraná mientras navegaba en una canoa junto a un grupo de amigos en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, fue hallado sin vida.

Los restos del joven, identificado como Máximo Benjamín Cerda, fueron encontrados por personal de la Prefectura Naval Argentina cerca de las 8.30 del domingo. El cuerpo apareció a la altura de la calle San Luis, en las inmediaciones del Club Náutico, cerca de una toma de agua.

La búsqueda de Máximo obligó a desplegar un importante operativo que incluyó también la participación de los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo y la Unidad Regional XVII de Paraná. Tras el hallazgo, buzos tácticos estuvieron a cargo de retirar los restos del adolescente del agua y dieron intervención de manera inmediata a la Justicia.

El adolescente había caído al agua desde una canoa el jueves pasado en la zona ribereña comprendida entre las calles Doctor Ghio y Rivadavia. La Policía recibió el aviso de la emergencia cerca de las 15 de ese día e inmediatamente se inició el operativo de búsqueda.