UN CHAQUEÑO FUE A VER A LA RENGA: MURIÓ ATRAGANTADO CON UN PEDAZO DE ASADO

El trágico accidente tuvo lugar este sábado en Asunción, Paraguay, cuando el hombre de 35 años murió, aparentemente, por atragantamiento, mientras compartía un asado con amigos. La víctima fue identificada como Néstor Torres.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 en la Plaza Rodríguez de Francia, ubicada en el casco histórico de la capital paraguaya. Según testigos, Torres comenzó a mostrar signos de ahogo, mientras almorzaban al aire libre.

Sus acompañantes intentaron asistirlo con maniobras de Heimlich y solicitaron ayuda a los bomberos, quienes realizaron reanimación durante aproximadamente una hora, sin éxito.

El oficial interviniente, Juan Maqueda, señaló que se descartó un infarto y la intervención de terceros, y que el caso fue puesto en manos de los forenses para determinar la causa oficial del fallecimiento.

Posteriormente, la autopsia confirmó que la muerte se debió a una «obstrucción de las vías aéreas, provocada por un trozo muy grande de carne».

Torres había viajado junto a dos amigos desde Resistencia para asistir al recital de La Renga, programado para la noche del sábado en el Puerto de Asunción.

La fiscal paraguaya Claudia Aguilera confirmó que se dio intervención al Consulado Argentino para los trámites legales correspondientes y la asistencia a los acompañantes de la víctima.

La familia solicitó colaboración para trasladar los restos de Torres. Para ello, necesitaban una suma importante de dinero. Al conocer la noticia, integrantes de la banda argentina, que se presentó en el vecino país, se contactaron con familiares.

Les anunciaron que se hacían cargo de los costos que demandan los trámites y el traslado del féretro a la provincia del Chaco.