INCEDIO Y EXPLOSION DE UN DEPOSITO EN MARIANO ACOSTA: ESTAN VOLANDO GARRAFAS
Varias dotaciones de bomberos trabajaban en el local para combatir las llamas. Hay al menos tres heridos.
Al menos ocho dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar para combatir el incendio, con colaboración de personal de Defensa Civil de Merlo. La magnitud del fuego era tal, que las llamas comenzaron a avanzar rápidamente sobre las viviendas linderas.
Desde la Municipalidad de Merlo informaron que se inmediato se activó un protocolo de emergencia. “La precaución es no acercarse. Se cortaron las calles y se siguió el protocolo para resguardar a la mayoría de los vecinos. Por el momento el perímetro está todo cercado. Los envases de las garrafas pueden salir disparados para cualquier lado y eso es peligroso”, indicó Cristian en diálogo.
Hacia las 9 de la mañana el fuego se encontraba controlado: “Se está haciendo enfriamiento. También se controló en las casas linderas que habían sido afectadas”, indicó Sergio Ravelli, personal de Defensa Civil de Merlo.