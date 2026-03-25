INCEDIO Y EXPLOSION DE UN DEPOSITO EN MARIANO ACOSTA: ESTAN VOLANDO GARRAFAS

Las llamas comenzaron en un local ubicado en la ciudad de Mariano Acosta.

Un depósito de garrafas se incendió este miércoles por la mañana en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, causando fuertes explosiones y una densa columna de humo. En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos y se evacuó a los vecinos por precaución.

Las primeras explosiones se escucharon alrededor de las 6 de la mañana en un depósito ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres. Ante la magnitud de las detonaciones, desde la municipalidad indicaron que de inmediato se activó un protocolo para evacuar a los vecinos lo más rápido posible.

Orlando, un vecino de la zona, dio detalles sobre la dramática situación: “Los envases de garrafa estaban volando”.

. «Fue algo tremendo, impresionante», describió. Imágenes grabadas en el lugar mostraban la presencia de varios cilindros de gas, escombros y pedazos de chapas, al menos, hasta cuatro cuadras a la redonda. Según expresó Orlando, «nunca había pasado algo así» en la zona, describió.

Al menos ocho dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar para combatir el incendio, con colaboración de personal de Defensa Civil de Merlo. La magnitud del fuego era tal, que las llamas comenzaron a avanzar rápidamente sobre las viviendas linderas.