HUYÓ DE UN CONTROL POLICIAL, LO SIGUIERON Y DESCUBRIERON QUE TENÍA CIGARRILLOS ILEGALES
Intervino el Departamento de Seguridad Rural, aunque el conductor huyó corriendo incautaron más de 60 cajas cigarrillos sin aval aduanero
Esta mañana, los efectivos rurales llevaban a cabo controles vehiculares en la localidad de San Martín. Cerca de las 6 emplazaron un dispositivo por la ruta 7 a 5 kilómetro del acceso Este.
Minutos después vieron una camioneta Renault Kangoo blanca que se detuvo a metros antes del control y realizó una maniobra evasiva para luego huir con dirección hacia Colonias Unidas. Inmediatamente lo siguieron e informaron a los móviles cercanos.
Luego de la persecución, el conductor abandonó el rodado y huyó corriendo hacia una zona boscosa. Se constató que dentro del vehículo había cigarrillos sin aval aduanero, se dio intervención a la justicia.
Se dió intervención a la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña y se procedió a la inspección del rodado. Se contabilizaron 60 cajas cigarrillos marca Rodeo de origen extranjero, fueron secuestrados.
Más tarde, gracias a la colaboración de Gendarmería Nacional, se logró la detención de dos hombres en un automóvil Toyota Corolla. Uno de ellos era el que se había fugado a pie. Fueron conducidos.
Finalmente, la Fiscalía dispuso que ambos de 32 y 29 años sean notificados por Supuesta infracción a la Ley 22.415.