JUSTICIA DE PAZ: ABREN UN CUCLO DE CAPACITACIONES CON FOCO EN CERTIFICACIONES Y PRUEBA DIGITAL

El próximo 31 de marzo se realizará en Resistencia una capacitación gratuita que pondrá el foco en dos desafíos actuales del ámbito judicial: la actualización en la certificación de documentos y la incorporación de herramientas para la obtención de prueba digital.

La actividad, que comenzará a las 17 y podrá seguirse de manera presencial y virtual, es organizada por la Subcomisión de Paz y Faltas de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chaco.

La propuesta estará organizada en dos módulos temáticos que apuntan a problemáticas concretas del ejercicio judicial en el contexto actual. El primero estará a cargo de la Dra. Rocío Esther Romero, actuaria fedataria de la Oficina de Certificaciones de Firmas y Fotocopias de Resistencia, quien abordará los cambios recientes en la certificación de documentación y la necesidad de adecuar las prácticas institucionales a nuevas demandas legales y sociales.

El segundo módulo será dictado por el comisario inspector Carlos Eduardo Escobar, jefe del área de Ciberdelitos, quien se centrará en la obtención de prueba digital, con foco en lo establecido en el artículo 139 y concordantes del Código de Faltas provincial. La exposición pondrá el acento en los desafíos que plantea la virtualidad para garantizar procedimientos eficaces y válidos.

La capacitación está destinada a jueces, funcionarios judiciales, profesionales y estudiantes de Derecho, aunque también permanece abierta al público interesado en la temática. La participación es gratuita y requiere inscripción previa.

Los interesados pueden anotarse y solicitar información a través de WhatsApp al 362-4524648. La modalidad será presencial en la sede de la Asociación, ubicada en Entre Ríos 535, con opción de seguimiento online.