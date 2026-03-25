TRUMP PROPUSO A IRAN UN PLAN DE 15 PUNTOS PARA FRENAR LA GUERRA POR 30 DIAS

En medio de la guerra abierta tras los ataques del 28 de febrero, Estados Unidos acercó a Irán una propuesta integral de 15 puntos que busca frenar las hostilidades durante 30 días y abrir una negociación más amplia.

El plan, elaborado por asesores del presidente Donald Trump, fue transmitido a través de intermediarios internacionales y combina exigencias estrictas sobre el programa nuclear iraní con incentivos económicos y energéticos.

Según trascendió, Washington exige el desmantelamiento de instalaciones nucleares clave, el cese total del enriquecimiento de uranio y el compromiso de no desarrollar armas atómicas.

También plantea limitar el programa de misiles y cortar el financiamiento a grupos aliados en la región, además de garantizar la libre circulación en el estrecho de Ormuz, un punto crítico para el comercio global de energía.

A cambio, la Casa Blanca ofrece levantar sanciones económicas, impulsar la cooperación en energía nuclear con fines civiles y eliminar mecanismos internacionales que permitirían reimponer castigos en el futuro.

Sin embargo, la viabilidad del plan se encuentra en duda. Desde Teherán negaron haber recibido formalmente la propuesta y acusaron a Washington de «negociar consigo mismo», en un nuevo capítulo de desconfianza entre ambas partes.

El escepticismo también alcanza a la comunidad internacional. Diplomáticos advierten que la iniciativa retoma condiciones ya rechazadas por Irán en negociaciones previas, lo que reduce las chances de un avance inmediato.

Mientras tanto, el conflicto sigue activo y con impactos directos en los mercados energéticos. El control del estrecho de Ormuz y la continuidad de los ataques mantienen la tensión global, en un escenario donde las conversaciones, si existen, avanzan por canales indirectos a través de mediadores como Pakistán y Egipto.

En paralelo, Trump sostuvo que Irán estaría dispuesto a alcanzar un acuerdo y aseguró que las negociaciones avanzan, aunque desde el gobierno iraní persiste una postura de rechazo y desconfianza frente a cualquier iniciativa impulsada por Washington.