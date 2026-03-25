TRES ISLETAS: RESCATARON A UN HOMBRE QUE SE ENCONTRABA SEMI SUMERGIDO EN UN CANAL CON AGUA

Personal policial de la Comisaría de Tres Isletas intervino en un siniestro vial ocurrido en Lote 1 “La Peligrosa”, paraje “La Media Luna”.

Tras un rastrillaje en la zona, los efectivos lograron ubicar a un hombre de 58 años que se encontraba en un canal, semi sumergido en agua y con signos de hipotermia, desorientación y múltiples lesiones.

De manera inmediata, procedieron a su rescate y traslado en ambulancia al hospital local. Posteriormente, fue derivado al hospital Bicentenario de Juan José Castelli para estudios de mayor complejidad.

Se destaca el rápido accionar, compromiso y profesionalismo del personal policial interviniente, cuyo desempeño resultó fundamental para preservar la vida del ciudadano.

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