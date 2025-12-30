INCAUTARON CIEN KILOS DE CARNE DE CERDO QUE ERA TRANSPORTADA DE FORMA CLANDESTINA

El procedimiento se llevó a cabo pasadas las 23:00 en un camino vecinal conocido como Campo Ex Parque. Allí, el personal de la Sección Rural Santos Lugares interceptó una motocicleta marca Keller que remolcaba un carro precario de dos ruedas. En el vehículo viajaban dos hombres de 35 y 29 años, quienes trasladaban bolsas negras con 90 kilogramos de carne de especie porcina.

Riesgo sanitario

Ante la falta de documentación que amparara la propiedad de la carne y la evidente carencia de medidas higiénicas y de refrigeración, se dio intervención a la Fiscalía Rural y Ambiental. Un médico veterinario policial examinó los cortes y determinó que se encontraban «no aptos para el consumo humano».

Destrucción y detenciones

Siguiendo los protocolos de salud pública, la magistratura interviniente dispuso la incineración de los productos cárnicos para evitar su comercialización.

Asimismo, los dos ocupantes del rodado fueron notificados de su aprehensión por infracción al Artículo 206° del Código Penal Argentino. También se procedió al secuestro de la motocicleta, el carro y un cuchillo de monte de 20 centímetros de hoja.