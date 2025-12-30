ARRANCA EL 2026: ESPERAN AVANZAR CON EL AUTODESPACHO DE COMBUSTIBLE EN CHACO

Este martes, el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles del Chaco, Oscar Gaona, se refirió en Surtidores.com a las expectativas y los objetivos para el año que comienza en el sector, donde destacó el polémico autodespacho de productos.

En ese contexto, Gaona anticipó un año de fuerte crecimiento y transformación para la actividad. «La verdad es que lo veo al 2026 con muchísimas expectativas», afirmó.

«Los récords de ventas de cero kilómetros en automóviles, camionetas y camiones todavía no alcanzaron a impactar del todo. Fue un año electoral, con muchas expectativas y también muchos temores, pero después de las últimas elecciones se volvió a ver un movimiento muy fuerte de reactivación del sector», explicó.

Según el dirigente, ese impulso comenzará a sentirse con mayor fuerza el próximo año. «Vamos a empezar a ver un crecimiento muy fuerte en las ventas de combustibles y lubricantes, pero también en la apertura de Estaciones de Servicio nuevas», señaló, y agregó que esa expansión vendrá acompañada de un salto en la calidad de la oferta: «Habrá mejores servicios, nuevas tiendas de conveniencia y tecnología de última generación».

Uno de los cambios más relevantes que asoma en el horizonte es la incorporación del autodespacho. Para el expendedor chaqueño, 2026 será el año en el que las inversiones en ese sentido empiecen a materializarse. «Con un poco más de certeza vamos a poder empezar a invertir en tecnología para el autodespacho. Creo que ese proceso va a comenzar a verse con más claridad» , sostuvo.

No obstante, el referente empresario advirtió que el crecimiento no estará exento de desafíos. «Va a ser un muy buen año, pero también uno en el que nos vamos a tener que reacomodar mucho», remarcó. En ese punto, anticipó que la rentabilidad será acotada y que el viejo modelo de limitarse a despachar quedará definitivamente atrás. «Vamos a tener que empezar a vender combustible, salir a ofrecer, sumar servicios adicionales», enfatizó.

La clave, según Gaona, estará en el diferencial. «La calidad del servicio, los baños, la imagen, la limpieza, todo eso va a marcar la diferencia entre una marca y otra», sentenció, y destacó que el consumidor es hoy mucho más selectivo y exigente que años atrás.

En materia de precios, el presidente de la entidad chaqueña descartó escenarios de tensión por falta de producto y anticipó una mayor convergencia entre las pizarras. «No creo que vengan más años con problemas de abastecimiento. Todos vamos a tener producto y los precios se van a ir acercando lentamente a un valor casi uniforme», afirmó.

En ese sentido, advirtió que el cliente ya no tolera brechas importantes: «Diferenciales de más de un tres por ciento no son aceptados. Hoy se ven diferencias del cinco al ocho por ciento entre marcas, y eso no va a durar».

«Vamos a tener que cambiar el chip, salir a la calle, vender, ofrecer productos y servicios. Ese va a ser el camino. Pero, sin dudas, 2026 se presentará como un muy buen año para nuestro sector», concluyó el empresario.