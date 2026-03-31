IMPULSAR CHACO: UNA PASTELERIA DE RESISTENCIA SUMO TRABAJADORES Y AMPLIO SU PRODUCCION

Una pastelería de Resistencia sumó nuevos trabajadores y fortaleció su producción a partir del programa Impulsar Chaco. Se trata de la empresa «De Casa Pastelería», ubicada en calle Posadas 668, que incorporó personal y avanzó en su crecimiento con herramientas de apoyo estatal.

Este martes, el gobernador Leandro Zdero junto a funcionarios provinciales recorrieron la sede del emprendimiento y destacaron el impacto del programa provincial. La pastelería contaba con nueve empleados y pudo sumar nuevos trabajadores.

Además, «a través del trabajo conjunto con el CFI y el Fondo de Garantía, esta empresa pudo acceder a financiamiento para adquirir equipamiento como hornos y paneles solares. Esto les permite hoy reducir hasta un 50% el costo de la energía eléctrica, incorporando además energías renovables», explicó el ministro de Gobierno, Julio Ferro, quien acompañó la recorrida.

Y es que «De Casa Pastelería» es una empresa familiar con más de 16 años de trayectoria, que continúa invirtiendo en la ciudad. En ese contexto, el propietario del local, Juan Cruz San Martín, valoró el acompañamiento recibido: «Estamos muy agradecidos por la visita. Gracias a Impulsar Chaco pudimos incorporar más empleados y hoy somos más manos trabajando en la pastelería».

Sobre la inversión en energías renovables, agregó: «A través de un crédito accedimos a paneles solares y hoy logramos reducir en un 50% la factura de luz. Es una inversión importante, pero que se recupera con el tiempo y nos permite ser más eficientes».

La subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra, puso el foco en la dinámica del programa: «Impulsar Chaco permite conectar empresas con personas que buscan empleo. Estamos viendo resultados concretos, con empresas que incorporan trabajadores y generan nuevas oportunidades. Vamos a seguir fortaleciendo esta herramienta para llegar a más sectores».