BUSCAN UNA FAMILIA ESTABLE PARA UN ADOLESCENTE DE 14 AÑOS

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Curuzú Cuatiá, con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), convoca a familias y/o personas de toda la República Argentina interesadas en adoptar a un adolescente de 14 años, nacido el 8 de julio de 2011.

La convocatoria tiene alcance nacional y busca garantizar su derecho a crecer en un entorno familiar que le brinde afecto, acompañamiento y estabilidad.

El adolescente expresa su deseo de integrarse a una familia de tipo tradicional y se encuentra abierto a conocer postulantes de cualquier parte del país. Desea ser incluido de manera individual, aunque manteniendo comunicación con sus hermanos, vínculo que considera importante.

Actualmente cursa sexto grado en doble turno, es responsable y buen alumno. Practica rugby en un club de la ciudad de Corrientes, realiza actividades de carpintería y le gusta pintar. Quienes lo acompañan destacan que es un joven obediente, tranquilo y colaborador.

LA IMPORTANCIA DE LA ADOPCIÓN ADOLESCENTE

Desde el Poder Judicial se recuerda que los adolescentes también esperan una familia. La adopción en esta etapa de la vida implica brindar contención, acompañamiento y oportunidades para construir un proyecto de vida.

Cada convocatoria pública busca visibilizar estas realidades y ampliar las posibilidades de encontrar un hogar dispuesto a acompañar, respetar la historia del adolescente y sostener sus vínculos significativos.

¿CÓMO POSTULARSE?

Las personas interesadas deberán descargar el Formulario de Convocatorias Públicas disponible en: https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf

Una vez completado, deberá enviarse por correo electrónico a:

Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá

jmenyflia-curuzu@juscorrientes.gov.ar

Consultas: lunes a viernes, de 7 a 13 horas, a los teléfonos 03774-423927 y 03774-15639934.

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes – Poder Judicial)