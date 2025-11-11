HERMOSO CAMPO DETIENEN A UNA MUJER BUSCADA POR LA JUSTICIA
Quedó alojada en la Comisaría.
Una mujer de 29 años, buscada por la causa supuesta lesiones leves y violación de domicilio fue aprehendida este martes en Hermoso Campo. La detención se realizó a las 17:20 en el barrio San Jorge por los agentes de la Comisaría local, que informaron del procedimiento al Juez Correccional.
Por orden del Juez la mujer quedó alojada en la Comisaria a disposición de la justicia.