HERMOSO CAMPO DETIENEN A UNA MUJER BUSCADA POR LA JUSTICIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Quedó alojada en la Comisaría.

Una mujer de 29 años, buscada por la causa supuesta lesiones leves y violación de domicilio fue aprehendida este martes en Hermoso Campo. La detención se realizó a las 17:20 en el barrio San Jorge por los agentes de la Comisaría local, que informaron del procedimiento al Juez Correccional.

Por orden del Juez la mujer quedó alojada en la Comisaria a disposición de la justicia.

Relacionado