INTERNACIONAL AGENTE DE LA POLICÍA DEL CHACO FINALIZA CON ÉXITO CURSO TÁCTICO OPERATIVO EN BRASIL
El curso esta diseñado a fortalecer las habilidades operativas.
El agente Gonzalo Emanuel Madeyro Benítez, perteneciente a la Comisaría Quinta de Resistencia, culminó con éxito el Curso N.I.T.OP de Nivel Táctico Operacional impartido en Brasil, orientado a los grupos especiales ROMU (Rondas Ostensivas Municipales Urbanas) de las guardias municipales.
La capacitación que fue dictada en la ciudad de Foz Do Iguazú, Brasil, que se extendió durante tres jornadas intensivas, abordó técnicas avanzadas de aproximación a vehículos, entradas tácticas, patrullaje estratégico, asignación de áreas de responsabilidad dentro de móviles policiales, y doctrina sobre el uso de armamento corto y largo. Este entrenamiento está diseñado para fortalecer las habilidades operativas de los agentes en escenarios urbanos de alta complejidad.
La participación del agente Madeyro Benítez fue autorizada por la Jefatura de Policía del Chaco, en el marco de una política institucional que promueve la formación continua y la profesionalización de sus efectivos.