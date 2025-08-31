HASTA SACACHISPAS SE BURLA DEL ESCÁNDALO DE KARINA MILEI: «NOS DESAPARECIÓ EL 3»

Las últimas horas han sido críticas para el Gobierno: Karina Milei es señalada como la presunta líder de una red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), escándalo que también envuelve a la droguería Suizo Argentina por sus negocios con la gestión libertaria y con los Menem de forma particular.

se filtraran audios donde Diego Spagnuolo, extitular de la entidad mencionada, se refería al pedido de un 3% de las compras de medicamentos por parte de la hermana del presidente Javier Milei y secretaria de Presidencia. El caos libertario se desató luego de quepor parte de la hermana del presidente Javier Milei y secretaria de Presidencia.

En este sentido, diversas personalidades de la política y un sinnúmero de ciudadanos se han hecho eco de lo que, en caso de confirmarse, sería muy grave para la administración libertaria, pero lo que en verdad nadie esperaba era que Sacachispas, un equipo que milita en la B Metropolitana, se burlara de lo sucedido.

«Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila» , escribieron desde la cuenta oficial del club, con el detalle de que dejaron el tercer espacio vacío en la formación para el duelo que tuvo este viernes con Brown de Adrogué. Por supuesto, la burla hace hincapié en el 3% de Karina Milei, que sería el porcentaje que habría solicitado «el Jefe» a su favor. , escribieron desde la cuenta oficial del club, con el detalle de que dejaron el tercer espacio vacío en la formación para el duelo que tuvo este viernes con Brown de Adrogué. Por supuesto, la burla hace hincapié en el 3% de Karina Milei, que sería el porcentaje que habría solicitado «el Jefe» a su favor.