SE SUPO QUIÉN SERÍA EL TERCERO EN DISCORDIA ENTRE GIMENA ACCARDI Y NICOLÁS VÁZQUEZ TRAS EL DIVORCIO: LOS DETALLES

Después de 18 años de amor, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi decidieron separarse, y aunque en un principio todo apuntaba a un desgaste natural del vínculo, con el correr de los días, la actriz reconoció haberle sido infiel al actor. Ahora, trascendió quién habría sido la persona que habría influido en la ruptura.

Fue el pasado martes 19 de agosto que la actriz aprovechó unos minutos de la emisión de Sería Increíble (OLGA) para enfrentar los rumores en torno a su matrimonio y desligó a Andrés Gil de cualquier responsabilidad por su distanciamiento con el protagonista de Rocky.

En tanto, Vázquez también despejó dudas sobre la separación en el lobby del teatro Lola Membrives, donde encabeza la propuesta teatral, y aseguró que la relación ya venía arrastrando problemas. Incluso, develó que el derrumbe del edificio en Miami que ambos sobrevivieron en 2021, fue un episodio decisivo en el deterioro de la pareja.

De esta manera, en medio del revuelo que generó la confirmación de la infidelidad, Gimena aclaró que la persona con la que engañó a Nicolás no pertenece al mundo de los medios. Además, pidió que no intenten identificarlo ni rastrearlo, ya que no lo sigue en redes sociales y se trató únicamente de un desliz.

En este sentido, en LAM (América TV) dieron a conocer la identidad del hombre que, según trascendió, habría sido determinante en la separación de los actores.

Luego de recordar que Accardi había definió al hombre con el que se involucró como un «random» (extraño), Pepe Ochoa detalló: «El ‘Random’ fueron dos encuentros casuales. Se llama Ulises y es un tipo deportista. Tiene 20 años para 21, es parte de un club, en el cual en ese club tenemos una persona en común. Hace básquet y también rema«.

No obstante, el panelista quien tomó la posta en la conducción para reemplazar a Ángel de Brito en el marco de sus vacaciones, profundizó: «La historia de Ulises y Gime es luego de la separación, y el problema acá es el siguiente: ella lo conoce a él cuando vuelve en España, su compañero en el avión fue él«.

«Tiene un pasar económico tremendo porque tiene un padre de mucho dinero, pero lo que sucede acá es que cuando están por bajar del avión coquetean, y ella le dijo escribime«, sumó a continuación.

Nicolás Vázquez junto a Gimena Accardi previo a su divorcio. | Foto: Instagram

Aunque Ochoa planteó que el joven dudó en contactarla, finalmente se animó y luego de escribirle se encontraron en dos oportunidades. «Cuando Gime sale a la prensa a hablar de un random, ella hablaba de Ulises y cuándo las personas del entorno de Nico escucharon esto, dudaron por qué sabían que la historia era otra«, deslizó.

«Por eso, cuando se enteran, deciden contar la verdadera historia de por qué se separaron y Gime al otro día no pudo desmentirlo y tuvo que salir a decirlo”, concluyó.

La reacción de Nicolás Vázquez luego de que Gimena Accardi confesara su infidelidad

Lejos de mostrarse rencoroso hacia la actriz, al hablar sobre la separación, Nicolás se mostró abatido luego de haber tomado la difícil decisión de poner fin a su relación de casi veinte años.

«Me parece una mujer con unos ovarios increíbles. No me gustó el momento que vi hoy, no me da mucha gracia», planteó el actor, en alusión a los dichos de su expareja en el streaming OLGA, donde la actriz buscó aclarar que su infidelidad no fue con Andrés Gil, su compañero en la obra En otras palabras, que cuenta con producción y dirección de Nico Vázquez.

Segundos más tarde, el artista resaltó: «Hace un tiempo que no veíamos bien, y después eso (por la infidelidad) son cosas que suceden. Nadie está exento. Y como le dije a ella, no la define. La definen los 18 años de amor, de ser una familia súper fuerte, de demostrar que podemos ser familia sin tener hijos, con mascotas, con amigos, con mucha gente en común, y compartiendo hasta el trabajo, viendo el crecimiento de ambos».

No obstante, Nico le cerró la puerta a una posible reconciliación e insistió al subrayar que que la infidelidad de Accardi no fue el hecho que marcó la separación sino turbulencias que se fueron acumulando a lo largo de los últimos meses de relación: «Hoy no, nos estamos divorciando, es la verdad».

«Siento que es lo más sano. No es que por esto que pasó nos separamos, esto fue consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia… Es entendible, es lo que les pasa a la mayoría de los seres humanos. Y tenemos que entenderlo y no juzgarlo», concluyó.