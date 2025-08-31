CLÁSICO CALIENTE: EN MEDIO DE POLÉMICAS, SAN LORENZO Y HURACÁN IGUALARON SIN GOLES POR EL TORNEO CLAUSURA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El clásico porteño entre San Lorenzo y Huracán tuvo un nuevo capítulo este sábado en el estadio Pedro Bidegain, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. Con un aburrido 0-0, el encuentro estuvo lleno de polémicas, como suele ocurrir en los cruces históricos del fútbol argentino.
Pese a la igualdad, el Ciclón quedó segundo en la Zona B, con 12 puntos, mientras que el Globo milita tercero en la Zona A, con 11 puntos.
Cómo llegaron San Lorenzo y Huracán a este duelo
El Ciclón llegó con una doble realidad: la convulsión institucional y un presente futbolístico que, a pesar de los problemas dirigenciales, lo mantiene competitivo en la Zona B. Tras la renuncia de Marcelo Culotta y la crisis de conducción que se evidenció cuando el presidente Marcelo Moretti intentó retomar sus funciones sin éxito, el club atraviesa un clima de incertidumbre. Sin embargo, en la cancha, el equipo dirigido por Damián Ayude mostró carácter al imponerse 1-0 a Instituto en la fecha pasada.
Del otro lado aparece el Globo, que vive un momento mucho más positivo en lo deportivo. Pese a la eliminación reciente en la Sudamericana a manos de Once Caldas, en el torneo local el equipo de Frank Kudelka sumaba cuatro partidos sin derrotas, con tres triunfos y un empate, antes de este duelo.
San Lorenzo vs. Huracán: probables formaciones
- San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Matías Reali. DT: Damián Ayude.
- Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea o Lucas Carrizo, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
San Lorenzo vs. Huracán: otros datos
- Hora: 14:45.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Héctor Paletta.
- TV: ESPN Premium/TNT Sports Premium.
Así quedó el historial entre San Lorenzo y Huracán: el dato clave
Tras este duelo, el historial sigue favoreciendo ampliamente a San Lorenzo con 87 victorias contra 48 del Globo, más 56 empates. No obstante, Huracán acarrea una deuda histórica en el Nuevo Gasómetro: no gana allí desde 2001. Esa sequía se convierte en un desafío extra para un equipo que pretende confirmar su crecimiento con un golpe en territorio rival.