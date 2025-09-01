Cerró la elección en Corrientes: oficialismo se atribuye la victoria total y el PJ que ingresó a segunda vuelta

El gobierno provincial a las 18 en punto a través de algunos medios, hizo trascender que ganó la elección de hoy y que no habrá balotaje. Sin embargo, el candidato del PJ, el frente Limpiar Corrientes, dice que sí habrá segunda vuelta y que dicho espacio quedó segundo.

A las seis de la tarde de este domingo el gobierno de la provincia se atribuyó la victoria de las elecciones de hoy, además, que no habrá segunda vuelta.

Sin embargo, el candidato del PJ, del frente Limpiar Corrientes, aseguró que quedó segundo y que sí habrá balotaje. “Estamos en segunda vuelta. A todos los correntinos que depositaron su confianza, gracias. A todos los fiscales que siguen en las escuelas, defiendan el voto que el cambio está más cerca que nunca”, dijo el librero Martín “Tincho” Ascúa.

También La Libertad Avanza (LLA) emitió un comunicado donde se pide tranquilidad a los dirigentes, tras el cierre del acto electoral de este domingo.

