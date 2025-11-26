HALLARON UNA VAQUILLA SUSTRAÍDA A UNA IMPORTANTE AGROPECUARIA DE PRESIDENCIA DE LA PLAZA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El animal fue hallado faenado.

El puestero de una estancia agropecuaria denunció la sustracción de una vaquilla de unos 350 kilos del campo en Presidencia de la Plaza. El personal de Sección Rural comenzó a investigar y este mediodía hallaron el animal ya faenado. Ahora siguen las investigaciones para dar con los responsables.

Por los restos del bovino, los agentes pudieron determinar que habría sido faenado el mismo día del ilícito: el lunes 24 de noviembre, cuando se inició esta investigación por “supuesto abigeato”. Las partes del animal fueron incautadas y la investigación sigue su curso para dar con los responsables.

