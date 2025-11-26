RESISTENCIA LA POLICÍA ENCONTRÓ A UNA MUJER BUSCADA EN BUEN ESTADO DE SALUD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La ciudadana que se hallaba desorientada, fue localizada en buen estado y trasladada para su atención médica. Se desactivó el protocolo de búsqueda.

Esta tarde, alrededor de las 18, personal de la Comisaría Primera intensificó recorridas y logró ubicar a la mujer que era buscada desde horas antes. El procedimiento tuvo lugar en Avenida Lavalle al 300, donde los agentes hallaron a una mujer de 45 años que deambulaba sola y desorientada.

Tras corroborar su identidad, fue trasladada a Sanidad Policial y luego al área de Salud Mental del Hospital Perrando, con el fin de recibir asistencia médica adecuada.

El Equipo Fiscal en turno dispuso desactivar el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dando

por finalizada la intervención policial.

Relacionado