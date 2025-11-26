RESISTENCIA INCENDIO DE VIVIENDA FUE CONTROLADO: NADIE SALIÓ HERIDO

Varios vecinos ayudaron a los dueños de la casa en llamas.

Esta tarde, los agentes de la división Bomberos de Resistencia fueron a un incendio en uno de los monoblocks del barrio Llaponagá. El fuego ocurrió en planta baja y el primer piso de la casa. Vecinos y los mismos dueños de la casa lograron apagar las llamas a baldazos de agua. No hubo lesionados, solo daños materiales.

Los bomberos quedaron en el lugar investigando el origen del incendio. Asimismo, corroboraron la destrucción de un televisor en desuso, unas maderas varias, ropas y parte de un lavarropas.

