STRANGER THINGS 5: A QUÉ HORA SE ESTRENA EN ARGENTINA Y CÓMO SERÁ EL LANZAMIENTO FINAL EN NETFLIX
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La temporada 5 de Stranger Things llega tras tres años con un estreno dividido en tres volúmenes y lanzamientos simultáneos que en Argentina serán desde las 22.
Después de una extensa espera y con la expectativa en su punto más alto, Stranger Things vuelve a Netflix con su temporada final. A diferencia de entregas anteriores, el lanzamiento será escalonado y dividido en tres partes, todas con estrenos globales que en nuestro país estarán disponibles a partir de las 22.
Las fechas confirmadas por Netflix para Stranger Things
-
Volumen 1 (episodios 1, 2, 3 y 4): 26 de noviembre – 22.00
-
Volumen 2 (episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre – 22.00
-
Volumen 3 (episodio final): 31 de diciembre – 22.00
Será la última vez que Hawkins reciba un lanzamiento de este calibre, con estrenos programados estratégicamente para coincidir con fechas festivas en Estados Unidos. La temporada 5 tendrá ocho episodios, pero con duraciones muy superiores a las de entregas anteriores. Millie Bobby Brown ya había adelantado que “cada capítulo será el equivalente a una película”, algo que Netflix confirmó al revelar los tiempos de cada uno.
Los episodios serán:
-
The Crawl (El Rastreo): 68 minutos
-
The Vanishing Of (La desaparición de…): 54 minutos
-
The Turnbow Trap (La trampa de Turnbow): 66 minutos
-
Sorcerer (Hechicero): 83 minutos
-
Shock Jock (Choque de Jock): 2 horas 15 minutos
-
Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz): 2 horas 30 minutos
-
The Bridge (El Puente): 2 horas 40 minutos
-
The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba): alrededor de 3 horas
Con esa estructura, el final apunta a ser el más extenso y ambicioso de toda la serie.
De qué tratará la temporada final de Stranger Thinsg
La trama de Stranger Things 5 se sitúa en el otoño de 1987, con Hawkins sumida en las consecuencias de los portales interdimensionales abiertos en la cuarta temporada. El grupo protagonista vuelve a unirse para encontrar a Vecna y detenerlo antes de que desate un daño irreversible.
Mientras su paradero continúa desconocido, las autoridades militares declaran a la ciudad en cuarentena. Once permanece oculta, enfrentando una nueva persecución, y el aniversario de la desaparición de Will vuelve a encender las alarmas sobre una amenaza que podría ser la más peligrosa hasta ahora.
Con episodios de gran duración, un lanzamiento por etapas y un cierre cargado de tensión, la temporada 5 marcará el adiós definitivo a una de las series más influyentes del catálogo de Netflix.