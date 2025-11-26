Stranger Things 5: a qué hora se estrena en Argentina y cómo será el lanzamiento final en Netflix

Mientras su paradero continúa desconocido, las autoridades militares declaran a la ciudad en cuarentena. Once permanece oculta, enfrentando una nueva persecución, y el aniversario de la desaparición de Will vuelve a encender las alarmas sobre una amenaza que podría ser la más peligrosa hasta ahora.

Con episodios de gran duración, un lanzamiento por etapas y un cierre cargado de tensión, la temporada 5 marcará el adiós definitivo a una de las series más influyentes del catálogo de Netflix.