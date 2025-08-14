HALLARON UNA CARTA INÉDITA DE JOSÉ DE SAN MARTÍN QUE REVELA DETALLES DE SU GESTA INDEPENDENTISTA

Para los investigadores, la carta da una

El hallazgo también confirma la influencia del Reino Unido en estos procesos y revela lazos políticos poco conocidos entre ambas regiones.

La carta inédita de San Martín

Bruselas, Marzo 19 de 1827

Mi querido amigo,

Hace un siglo que he escrito a V ., pero como nuestra amistad no se demuestra por un protocolo de cartas, y si a esto se añade mi fuerte aversión a amar las plumas convendrá V. en que he tenido razón en no molestarlo con mis cartas.

V. ama mucho a los hombres bravos y honrados.

He aquí en dos palabras la apología de mi Amigo el General Miller a quien le encargo haga a Usted una visita en mi nombre. A este tan recomendable compatriota le merece la América una no pequeña parte de su Independencia y la memoria de los servicios que le he prestado a costa de su sangre en repetidas veces derramada, no podrán olvidarse mientras exista el reconocimiento entre los hombres.

Ignoro si estará V. en su encantadora casa de Duff House, siguiendo mantenga vida filosófica, o se habrá V. vuelto a meter en el bullicio de Londres.

Existen la amable mayoría y la honradez no le hieran tenga V. la bondad de darle mis memorias, como anualmente a mis buenos amigos de Banff.

Mi vida es tranquila y conforme, los veranos los empleo en viajar, y los inviernos formo mis cuarteles en esta: por que cuarenta y ocho navidades que gravitan sobre mi pobre individuo, no me dejan pensar en otra cosa si no en que…

Il jour d’un autre il suffit qui a la fin (“El día de otro será suficiente, al final”).

Il a happé le bout de l’année (“Se llevó el final del año”).

A Dios mi buen amigo que la felicidad le sea inseparable, son los votos de mí.

José de San Martín.

La relación entre San Martín y el Reino Unido

Es sabido que José de San Martín tuvo una relación estrecha con el Reino Unido: en 1811 vivió en Londres, donde contactó a otros patriotas latinoamericanos, y en 1812 regresó a Buenos Aires en la fragata británica “George Canning”.

Luego de su retiro político en 1822, volvió al Reino Unido y allí, en 1824, fue distinguido con el reconocimiento «Libertad del Burgo Real» de Banff.

Hoy, su legado en Reino Unido perdura en una placa azul en su antigua residencia londinense, en la estatua de bronce ubicada en Belgrave Square y en una exposición permanente en el Museo de Banff de Escocia.

El equipo de investigadores planea publicar en los próximos meses informes y análisis detallados sobre este y otros documentos encontrados, que estarán disponibles para historiadores, educadores y el público general.

“Nos sentimos honrados de haber sacado a la luz una nueva fuente de conocimiento histórico sobre el General José de San Martín y el movimiento independentista latinoamericano en general”, afirmó al respecto el coordinador del grupo, Juan Dávila y Verdin.