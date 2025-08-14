NO SE PERMITEN USURPACIONES EN CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco informó que, este jueves, pasado el mediodía el hecho tuvo lugar en el predio de Belgrano Cargas por Avenida Rodríguez Peña al 1500. Tres mujeres retiraron pertenencias de construcciones precarias.

Cerca de las 13 hs. los uniformados tomaron conocimiento de este intento, por personas desconocidas de hacerse con terrenos pertenecientes al predio en cuestión, por lo que efectivos de la Comisaría Primera Capital intervinieron de inmediato.

Los efectivos se dirigieron al lugar y constataron la veracidad de lo ocurrido y pusieron en conocimiento de ello a la Fiscal en turno quien dispuso que se notifique a los ocupantes de que serían desalojados de manera inmediata.

TOLERANCIA CERO A LAS USURPACIONES

Ante ello, los agentes verificaron que en las construcciones no habría personas presentes, por lo que de inmediato comenzaron el desalojo y el desarmado de las estructuras.

A los pocos minutos se hicieron presentes tres mujeres de 25, 26 y 27 años quienes retiraron pertenencias del interior de las viviendas a desalojar. Finalmente, se logró completar con éxito el desalojo, sin presentarse ningún contratiempo e inconveniente con persona alguna.

Este trabajo demuestra el compromiso de la Policía bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad y a través del Gobernador Leandro Zdero, para erradicar por completo los intentos de usurpaciones en el Chaco.

