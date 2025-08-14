Esta madrugada los agentes de Gendarmería Nacional iniciaron una persecución por Ruta Provincial N°3 y alertaron a todas las unidades cercanas de la Policía del Chaco acerca de la Volkswagen Amarok Gris sospechosa. El personal del departamento Rural de General San Martín logró ver el vehículo en el acceso a Colonia Laguna por Ruta Provincial N°90. Después de 20 kilómetros de seguimiento, los agentes se toparon con el vehículo abandonado en medio del camino. Ahora siguen con un Operativo Cerrojo en la zona.

La camioneta tomó el camino vecinal hacia Capitán Solari a eso de las 5:30 de la madrugada, por lo que se alertaron a todas las unidades. Finalmente, el vehículo fue hallado a unos 20 kilómetros sobre el camino que une Makallé, Selvas del Río de Oro y Colonia Elisa. No había nadie dentro del vehículo, el cual estaba lleno de cajas de cigarrillos Rodeo.

La Fiscalía Federal de Sáenz Peña dispuso que Gendarmería se haga cargo del procedimiento y del secuestro de el enorme cargamento de contrabando.