FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO ATLÉTICO MINEIRO VS. GODOY CRUZ
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz, por la Copa Sudamericana 2025
Godoy Cruz viajará a tierras brasileñas con la ilusión de escribir una página histórica en la Copa Sudamericana 2025, cuando este jueves enfrente a Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final. El duelo se jugará en el imponente Arena MRV de Belo Horizonte, desde las 19 y será arbitrado por el venezolano Alex Herrera, acompañado en el VAR por el ecuatoriano Carlos Orbe.
El equipo dirigido por Walter Ribonetto llega con la motivación de su gran campaña en la fase de grupos, donde se adueñó del primer puesto en una zona que compartía con rivales de peso, incluyendo al poderoso Gremio, que terminó quedando fuera en los playoffs a manos de Alianza Lima.
Sin embargo, su presente en el Torneo Clausura no es el ideal: acumula tres empates y una derrota, y necesita recuperar la solidez que lo llevó a destacarse en el plano internacional.
Enfrente estará un Atlético Mineiro que no atraviesa su mejor momento, pero que en su casa siempre es un rival temible. Los brasileños lograron avanzar a esta instancia con lo justo, finalizando segundos en su grupo detrás de Cienciano de Perú y superando por apenas un punto a Caracas de Venezuela. En los playoffs, debieron sufrir más de lo esperado, clasificando por penales frente a Atlético Bucaramanga de Colombia.
El Tomba sabe que un buen resultado en la ida podría encaminar la serie y permitirle soñar con dar un golpe en la revancha en Mendoza. La clave estará en mantener la concentración defensiva, aprovechar las transiciones rápidas y sacar rédito de las pelotas paradas.
Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz: probables formaciones
- Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Hulk, Rony y Tomás Cuello. DT: Cuca.
- Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Maximiliano González; Misael Sosa, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Santino Andino; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.
Cómo ver en vivo Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.