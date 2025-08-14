LA LIBERTAD AVANZA PRESENTARÁ EL PRÓXIMO MARTES SUS CANDIDATOS NACIONALES EN JUNÍN Y HUBO GUIÑOS A DIEGO SANTILLI COMO CANDIDATO

Representaría el inicio de una serie de visitas a ciudades bonaerenses, en la cuenta regresiva de las elecciones provinciales y nacionales.

Con la presencia de Javier Milei , La Libertad Avanza impulsó su campaña en la ciudad capital bonaerense, cuya sección será representada en la boleta electoral por Francisco Adorni , hermano del portavoz presidencial y funcionario del Ministerio de Defensa.

El referente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, planteó que la alianza con La Libertad Avanza «no importa si le sirve al PRO, sino que le sirve a los bonaerenses porque se acaba el kirchnerismo». «La sociedad pide un cambio y ese cambio lo encabeza Javier Milei«, planteó a su turno Diego Santilli.

En esa línea, José Luis Espert expresó su «profundo compromiso por terminar con esta pesadilla, que es el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires». Por su parte, la candidata a concejala Leila Gianni planteó que «es hora que los bonaerenses este 7 de septiembre despierten y decidan romper las cadenas de sometimiento a ánimos de decadencia y miseria».

El candidato libertario en la Primera Sección Electoral e intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se quejó de «las tasas absurdas que frenan la inversión y el trabajo en muchos municipios«. A su vez, planteó que los pilares de la campaña serán «laburo y seguridad» y aseguró que «las ideas de Milei son escuchadas en el mundo popular».