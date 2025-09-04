HABRÍA ABUSADO DE UNA ADOLESCENTE, LO DETUVIERON

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre de 47 años fue demorado por los agentes del Servicio Externo en Villa Don Andrés

Los efectivos desplegaron tareas investigativas sobre el implicado en el caso, y anoche alrededor de las 1 de la madrugada, supieron que el hombre merodeaba la zona de Villa Don Andres.

Luego de patrullajes por el barrio, lo demoraron por la calle Julio Acosta 2800, y tras verificar sus datos personales constataron que se trataba del buscado, lo condujeron a la dependencia policial.

Finalmente fue notificado de su aprehensión y puesto ante la fiscalía en turno.

