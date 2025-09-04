QUITILIPI: INTENTÓ DESARMAR Y ESCONDER UNA MOTO, PERO FUE ATRAPADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los agentes lo encontraron en el momento justo en que la desarmaba.

A raíz de la denuncia de un hombre por la sustracción de su motocicleta Honda Wave los efectivos de la Comisaría local en conjunto con el Cuerpo de Operaciones Motorizadas comenzaron una investigación.

Gracias a la información recabada en las calles supieron que un joven intentaba desarmarla y esconderla en el monte, por ello emprendieron patrullajes por cercanías de las zonas boscosas. En la intersección de la calle Neuquén y Pueyrredón, demoraron a un joven en el momento justo en que la desarmaba, constataron la numeración del rodado y dieron cuenta que coincidía con la buscada.

Secuestraron el rodado, y también herramientas y partes de otras motocicletas.

El joven de 20 años fue conducido y notificado de su aprehensión por la causa Supuesto Robo, además se instruyeron actuaciones para investigar la procedencia de las demás motopartes.

