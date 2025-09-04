EL PAPA LEÓN XIV RECIBIÓ AL PRESIDENTE DE ISRAEL EN EL VATICANO EN MEDIO DE LA GUERRA EN GAZA

El papa León XIV recibió este jueves en el Vaticano al presidente de Israel, Isaac Herzog, en un encuentro marcado por la guerra en Gaza y la escalada del conflicto con el grupo islamista Hamás.

El mandatario israelí arribó a la Santa Sede poco antes de las 10 hora local (09 GMT) bajo estrictas medidas de seguridad. Tras la audiencia con el pontífice, Herzog tiene previsto reunirse con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y recorrer la Biblioteca y el Archivo del Vaticano antes de regresar a Israel en la tarde.

Según informó la Presidencia israelí, la visita tiene como ejes principales la lucha contra el antisemitismo y los esfuerzos internacionales para lograr la liberación de los rehenes capturados por Hamás en la Franja de Gaza.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, explicó que «es una práctica habitual de la Santa Sede aceptar las solicitudes de audiencia de jefes de Estado y de Gobierno, pero no invitarles», en referencia a la rapidez con la que se organizó la visita, anunciada apenas dos días antes.

No es la primera vez que Herzog expresa gratitud hacia el pontífice. En mayo pasado, durante la ceremonia en Roma que marcó el inicio del pontificado de León XIV, agradeció el llamamiento papal por el regreso «inmediato» de los rehenes retenidos en Gaza.

La presencia del mandatario israelí provocó un fuerte operativo de seguridad en la plaza de San Pedro, con accesos cerrados y una notable concentración de turistas que buscaban presenciar, aunque fuera de lejos, la histórica audiencia.