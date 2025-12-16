GUSTAVO COSTAS RENOVARÁ SU CONTRATO EN RACING POR UNA TEMPORADA MÁS

Racing Club y el entrenador Gustavo Costas tienen todo encaminado para renovar el contrato del técnico por un año más. El acuerdo está prácticamente cerrado y solo falta la firma para que se oficialice en los próximos días.

La continuidad del entrenador recompensa un año que, a pesar de haber levantado solo un título, es considerado “muy bueno” para la institución. De hecho, la dirigencia encabezada por Diego Milito le ofreció renovar tras la semifinal perdida ante Flamengo.

Gustavo Costas, técnico de Racing. (Reuters)

Costas, considerado ídolo y campeón en La Academia, armó uno de los mejores equipos de la historia del club. El balance de la temporada 2025 incluyó la consagración en la Recopa Sudamericana, ante Botafogo y el subcampeonato del Torneo Clausura. Además, fue el conjunto argentino que más lejos llegó en la Copa Libertadores, cayendo en semifinales.

Con la renovación asegurada, la dirigencia y el cuerpo técnico comenzarán a diagramar la temporada 2026, que incluirá la pretemporada en Ciudad del Este y tendrá como gran objetivo volver a levantar algún título.

Con la renovación asegurada, la dirigencia y el cuerpo técnico comenzarán a diagramar la temporada 2026, que incluirá la pretemporada en Ciudad del Este y tendrá como gran objetivo volver a levantar algún título. (Reuters)

Las altas y bajas de Racing para la temporada 2026

En cuanto al plantel ya hay dos bajas confirmadas y una que está por verse. Facundo Mura, uno de los que se había ganado el puesto de titular en los últimos meses, decidió no renovar el vínculo y se irá al Inter Miami junto con Lionel Messi. Gabriel Arias, por su parte, decidió desvincularse y suena como refuerzo de Argentinos Juniors.

Párrafo aparte merece la situación de Luciano Vietto, que casi no jugó en el semestre, afectado por una gran cantidad de lesiones. Al delantero se le termina el vínculo y la dirigencia aún no se comunicó con su entorno para una posible renovación. Su futuro está en duda.

Luciano Vietto en duda para seguir en Racing. (Foto Racing)

En cuanto a los refuerzos, aún no hay nombres dando vueltas. Sin embargo, ya se sabe que hay dos jugadores que vuelven de sus préstamos que serán tenidos en cuenta para la pretemporada. El primero es Matías Tagliamonte, que llegará para ser suplente de Facundo Cambeses. Tras una gran temporada en Unión, el arquero volverá a tener una chance en la Academia.

Además, también debe volver de su préstamo el colombiano Johan Carbonero, que no se quedará en el Inter de Brasil. Pese a ser uno de los habituales titulares en el conjunto de Belo Horizonte, el club no comprará el pase. El extremo sería del gusto del cuerpo técnico y un muy buen refuerzo de cara a la nueva temporada.

Johan Carbonero terminó su préstamo en el Inter de Brasil y debe volver a Racing. (Foto: Fotobaires)

Por último, resta definir la situación de Baltazar Rodríguez. El volante terminó como titular en el Inter Miami, pero debe volver a la Academia. Sin embargo, el club de la MLS está dispuesto a desembolsar dinero para comprar parte del pase. Las charlas están en curso.

Después del subcampeonato, el plantel de Racing arrancará sus vacaciones y volverá a los entrenamientos los primeros días de enero.