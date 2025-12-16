EN MEDIO DE LOS RUMORES DE LA LLEGADA DE DYBALA A BOCA, PAREDES VIAJÓ A ROMA E ILUSIONÓ A LOS HINCHAS

Boca terminó la temporada con la eliminación ante Racing en el Clausura y el plantel fue licenciado hasta el inicio de la pretemporada. Por eso, Leandro Paredes aprovechó el tiempo de descanso para volar hacia Roma y asistió a un partido del cuadro local en la Serie A para ver a sus excompañeros, entre ellos Paulo Dybala.

La visita del capitán del Xeneize a los jugadores de la “Loba” generó gran expectativas entre los hinchas, a raíz de los rumores que vinculan a la Joya con el cuadro azul y oro. Dybala todavía no renovó su contrato en el equipo italiano y Boca hará el intento por incorporarlo.

Paredes viajó a Roma. (Foto: Captura X)

Marcelo “Chelo” Delgado, encargado del fútbol en el club de la Ribera, confirmó el interés de Boca por el delantero cordobés: “Ojalá podamos hacer el esfuerzo, más allá de si existe la posibilidad. Lo único que sé es que su contrato vence en junio de 2026. Se evaluará y veremos qué sucede”.

En paralelo, el reconocido medio local La Gazzetta Dello Sports informó recientemente que está prácticamente caída la posibilidad de que Dybala renueve su contrato con la Roma. Entre lesiones y poca continuidad, la institución capitalina no está convencida de prolongar el vínculo del jugador. Por eso, la Joya también analiza ofertas de Estados Unidos y Arabia Saudita.

Desde TyC Sports aseguran que en Boca “están a la espera de una ‘señal clara’ para activar con decisión por el atacante”. El rol de Leandro Paredes también será fundamental a la hora de convencer a Dybala de volver al fútbol argentino tras su único paso por Instituto de Córdoba a principios de la década pasada.